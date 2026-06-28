Путин раскрыл подробности переговоров в Анкоридже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Анкоридже не было достигнуто никаких договоренностей.
- В Анкоридже обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Никаких договоренностей в Анкоридже не было, но там обсуждались возможности завершения конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей… Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.