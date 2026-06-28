Путин заявил об отсутствии политических планов в отношении города Сумы

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Политических планов в отношении города Сумы и региона в целом нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что решения на этом направлении будут приниматься с ориентированием на предложения Минобороны РФ и Генштаба ВС РФ.