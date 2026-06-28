Путин заявил об отсутствии политических планов в отношении города Сумы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что у России нет политических планов в отношении города Сумы и региона в целом.
- Решения на этом направлении будут приниматься с ориентированием на предложения Минобороны и Генштаба ВС России.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Политических планов в отношении города Сумы и региона в целом нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Каких-то политических планов в отношении этого города (Сумы - ред.) и региона в целом у нас нет", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Путин подчеркнул, что решения на этом направлении будут приниматься с ориентированием на предложения Минобороны РФ и Генштаба ВС РФ.
"Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами", - отметил глава государства.