Путин: Киев начал эвакуацию промпредприятий из Краматорской агломерации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев приступил к эвакуации промышленных предприятий из Краматорской агломерации.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев приступил к эвакуации промышленных предприятий из Краматорской агломерации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что российские войска наступают в направлении Краматорска, где также нет особого укрепления.
"Насколько известно, это было уже и в средствах массовой информации, противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из этой агломерации", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.