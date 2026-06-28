Путин объяснил цель ударов ВСУ по российской инфраструктуре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что удары по инфраструктуре направлены на то, чтобы заставить Россию приостановить наступление по линии боевого соприкосновения.
- По словам президента, удары по гражданской инфраструктуре также служат информационной кампании, направленной на создание неуверенности в российском обществе и раскола в нем.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Враг, нанося удары по инфраструктуре, стремится заставить Россию приостановить наступление по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.
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"В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно. Но и для подпитки информационной кампании… информационной операции как части противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше - довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.