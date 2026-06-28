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Путин объяснил цель ударов ВСУ по российской инфраструктуре - РИА Новости, 28.06.2026
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22:40 28.06.2026 (обновлено: 23:00 28.06.2026)
Путин объяснил цель ударов ВСУ по российской инфраструктуре

Путин: враг хочет заставить РФ остановить наступление по линии соприкосновения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что удары по инфраструктуре направлены на то, чтобы заставить Россию приостановить наступление по линии боевого соприкосновения.
  • По словам президента, удары по гражданской инфраструктуре также служат информационной кампании, направленной на создание неуверенности в российском обществе и раскола в нем.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Враг, нанося удары по инфраструктуре, стремится заставить Россию приостановить наступление по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно. Но и для подпитки информационной кампании… информационной операции как части противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше - довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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