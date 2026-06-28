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Войска "Днепра" успешно воюют на Ореховском направлении, сообщил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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22:31 28.06.2026 (обновлено: 22:49 28.06.2026)
Войска "Днепра" успешно воюют на Ореховском направлении, сообщил Путин

Путин: группировка "Днепр" успешно воюет на Ореховском направлении

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Российский военнослужащий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка российских войск "Днепр" успешно воюет на ореховском направлении.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "Днепр" успешно воюет на ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища, сообщил президент России Владимир Путин.
"Большая зона ответственности и у группировки "Днепр", она успешно воюет на ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинБезопасность
 
 
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