Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка российских войск "Днепр" успешно воюет на ореховском направлении.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "Днепр" успешно воюет на ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища, сообщил президент России Владимир Путин.
"Большая зона ответственности и у группировки "Днепр", она успешно воюет на ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.