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Путин рассказал о наступлении ВС России в зоне Славянска - РИА Новости, 28.06.2026
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22:29 28.06.2026 (обновлено: 22:47 28.06.2026)
Путин рассказал о наступлении ВС России в зоне Славянска

Путин: наступление ВС России в зоне Славянска идет успешно на 15 участках

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наступление российской армии в зоне Славянска идет успешно на 15 участках.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наступление российской армии в зоне Славянска идет успешно на 15 участках, каждый день войска РФ двигаются по этому направлению, заявил президент России Владимир Путин.
"Третья армия "Южной" группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску. Зашла в населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 километров. Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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Специальная военная операция на УкраинеСлавянскРоссияБезопасностьВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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