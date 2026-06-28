Путин рассказал о наступлении ВС России в зоне Славянска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наступление российской армии в зоне Славянска идет успешно на 15 участках.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наступление российской армии в зоне Славянска идет успешно на 15 участках, каждый день войска РФ двигаются по этому направлению, заявил президент России Владимир Путин.
"Третья армия "Южной" группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску. Зашла в населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 километров. Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.