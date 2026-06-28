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Путин: ВСУ не занимают территории, которые находятся под контролем России - РИА Новости, 28.06.2026
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22:27 28.06.2026 (обновлено: 22:54 28.06.2026)
Путин: ВСУ не занимают территории, которые находятся под контролем России

Путин: ВСУ не занимают никакие территории, которые находятся под контролем РФ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о занятии ВСУ каких-либо территорий, которые находятся под контролем ВС РФ.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о том, чтобы ВСУ занимали какие-либо территории, которые находятся под контролем ВС РФ.
Российский лидер прокомментировал заявление лидеров ЕС о том, что они приветствуют "успехи", которых ВСУ якобы достигают на поле боя.
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"Говорится, действительно, и об успехах ВСУ на поле боя по "освобождению" территорий. Возникает вопрос - где это и каких территорий?" - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Путин сообщил, что иногда украинские ДРГ просачиваются на территории, которые находится под контролем ВС РФ, но их быстро ликвидируют.
"Но так, чтобы какие-то территории "освобождали" - мне это неизвестно", - подчеркнул Путин.
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