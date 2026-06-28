Путин: ВСУ не занимают территории, которые находятся под контролем России

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о занятии ВСУ каких-либо территорий, которые находятся под контролем ВС РФ.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о том, чтобы ВСУ занимали какие-либо территории, которые находятся под контролем ВС РФ.

Российский лидер прокомментировал заявление лидеров ЕС о том, что они приветствуют "успехи", которых ВСУ якобы достигают на поле боя.

"Говорится, действительно, и об успехах ВСУ на поле боя по "освобождению" территорий. Возникает вопрос - где это и каких территорий?" - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Путин сообщил, что иногда украинские ДРГ просачиваются на территории, которые находится под контролем ВС РФ, но их быстро ликвидируют.