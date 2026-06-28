Путин: ВСУ не занимают территории, которые находятся под контролем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о занятии ВСУ каких-либо территорий, которые находятся под контролем ВС РФ.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о том, чтобы ВСУ занимали какие-либо территории, которые находятся под контролем ВС РФ.
"Говорится, действительно, и об успехах ВСУ на поле боя по "освобождению" территорий. Возникает вопрос - где это и каких территорий?" - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Путин сообщил, что иногда украинские ДРГ просачиваются на территории, которые находится под контролем ВС РФ, но их быстро ликвидируют.
"Но так, чтобы какие-то территории "освобождали" - мне это неизвестно", - подчеркнул Путин.