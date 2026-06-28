Путин назвал цель украинских ударов по России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что цель ударов по России — породить неуверенность, довести до раскола в обществе и заставить Россию приостановить наступление войск.
- Путин подчеркнул, что Россия не даст такого шанса своим противникам.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Цель ударов по России - породить неуверенность, довести до раскола и заставить Россию приостановить наступление войск, заявил президент России Владимир Путин.
"Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, наших силах, а еще лучше - довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить - хотя бы на какое-то короткое время - наступление наших войск на линии боевого соприкосновения, создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя - то есть для нашего противника - условиях. Мы не дадим им такого шанса", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.