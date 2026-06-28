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Путин назвал цель украинских ударов по России - РИА Новости, 28.06.2026
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22:27 28.06.2026
Путин назвал цель украинских ударов по России

Путин назвал порождение неуверенности целью украинских ударов по России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что цель ударов по России — породить неуверенность, довести до раскола в обществе и заставить Россию приостановить наступление войск.
  • Путин подчеркнул, что Россия не даст такого шанса своим противникам.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Цель ударов по России - породить неуверенность, довести до раскола и заставить Россию приостановить наступление войск, заявил президент России Владимир Путин.
"Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, наших силах, а еще лучше - довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить - хотя бы на какое-то короткое время - наступление наших войск на линии боевого соприкосновения, создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя - то есть для нашего противника - условиях. Мы не дадим им такого шанса", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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