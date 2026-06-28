Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад стремится к стратегическому поражению России.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад стремится к стратегическому поражению России, эту тему никто не снимал с повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Запад стремится к стратегическому поражению России... С повестки дня официально никто эти тезисы никто не снимал, стремятся к поражению России, к стратегическому поражению", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.