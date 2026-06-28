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Путин заявил о стремлении Запада к стратегическому поражению России - РИА Новости, 28.06.2026
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22:27 28.06.2026 (обновлено: 22:59 28.06.2026)
Путин заявил о стремлении Запада к стратегическому поражению России

Путин: Запад стремится к стратегическому поражению РФ, эту тему никто не отменял

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад стремится к стратегическому поражению России.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад стремится к стратегическому поражению России, эту тему никто не снимал с повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Запад стремится к стратегическому поражению России... С повестки дня официально никто эти тезисы никто не снимал, стремятся к поражению России, к стратегическому поражению", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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