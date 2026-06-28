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Путин указал на дефицит личного состава ВСУ - РИА Новости, 28.06.2026
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22:23 28.06.2026
Путин указал на дефицит личного состава ВСУ

Путин указал на катастрофический дефицит личного состава ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин указал на катастрофический дефицит личного состава ВСУ.
  • По словам Путина, спасение киевского режима не входит в планы России.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на катастрофический дефицит личного состава ВСУ.
"В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", - сказал глава государства автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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