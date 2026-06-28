Путин указал на дефицит личного состава ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин указал на катастрофический дефицит личного состава ВСУ.
- По словам Путина, спасение киевского режима не входит в планы России.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на катастрофический дефицит личного состава ВСУ.
"В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", - сказал глава государства автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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