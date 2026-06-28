Российские военные хорошим темпом двигаются к Славянску, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России двигаются к Славянску.
- До Славянска остается примерно 8–9 километров.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается 8-9 километров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Третья (общевойсковая - ред.) армия "Южной" группировки (войск - ред.) хорошим темпом двигается к городу Славянск, зашла в населенный пункт Николаевка, до самого Славянска остается примерно 8-9 километров", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.