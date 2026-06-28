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Российские военные хорошим темпом двигаются к Славянску, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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22:23 28.06.2026 (обновлено: 22:59 28.06.2026)
Российские военные хорошим темпом двигаются к Славянску, заявил Путин

Путин: ВС России хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается 8-9 км

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России двигаются к Славянску.
  • До Славянска остается примерно 8–9 километров.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается 8-9 километров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Третья (общевойсковая - ред.) армия "Южной" группировки (войск - ред.) хорошим темпом двигается к городу Славянск, зашла в населенный пункт Николаевка, до самого Славянска остается примерно 8-9 километров", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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