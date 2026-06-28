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Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России - РИА Новости, 28.06.2026
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22:19 28.06.2026 (обновлено: 22:36 28.06.2026)
Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России

Путин: ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру РФ для информационной операции

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил, что удары по гражданской инфраструктуре РФ наносятся для подпитки информационной кампании.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Удары по гражданской инфраструктуре РФ наносятся для подпитки информационной кампании с целью раскола в обществе и приостановки боевых действий на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании, и, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции как части противоборства с Россией", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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Он добавил, что целью кампании является стремление породить у России неуверенность в себе, в своих силах, а также привести к расколу в российском обществе.
По его словам, кампания также направлена на то, чтобы заставить Россию хотя бы на короткое время приостановить наступление войск на линии боевого соприкосновения, создав условия для начала переговорного процесса на выгодных для противника условиях.
"Мы не дадим им такого шанса", - заключил Путин.
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