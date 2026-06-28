Путин рассказал о контактах по украинскому урегулированию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о наличии контактов по украинскому урегулированию.
- По словам Путина, контакты налажены по нескольким направлениям.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Контакты по украинскому урегулированию есть, они налажены по нескольким линиям, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Да, действительно, контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям - здесь секрета никакого не вижу", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, говоря о контактах по украинскому урегулированию.