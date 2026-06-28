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Путин рассказал о контактах по украинскому урегулированию - РИА Новости, 28.06.2026
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22:12 28.06.2026 (обновлено: 22:20 28.06.2026)
Путин рассказал о контактах по украинскому урегулированию

Путин: контакты по украинскому урегулированию налажены по нескольким линиям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о наличии контактов по украинскому урегулированию.
  • По словам Путина, контакты налажены по нескольким направлениям.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Контакты по украинскому урегулированию есть, они налажены по нескольким линиям, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Да, действительно, контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям - здесь секрета никакого не вижу", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, говоря о контактах по украинскому урегулированию.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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