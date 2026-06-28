Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что спасение киевского режима не входит в планы России.
- Глава государства отметил, что предложения Киева об ограничении территории боевых действий связаны с катастрофическим дефицитом личного состава ВСУ.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Спасение киевского режима не входит в планы России, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о предложениях Киева об ограничении территории боевых действий.
Глава государства рассказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что с украинской стороны звучат предложения об ограничении боевых действий только четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР.
"Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", — отметил Путин.
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