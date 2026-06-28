Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил ситуацию в ТЭК - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 28.06.2026 (обновлено: 22:33 28.06.2026)
Путин оценил ситуацию в ТЭК

Путин о ситуации в ТЭК: в РФ все работает стабильно, с большим запасом прочности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Топливно-энергетический комплекс в России работает стабильно и с большим запасом прочности, заявил президент России Владимир Путин.
  • Поврежденные объекты быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы не носят критического характера, отметил российский лидер.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Топливно-энергетический комплекс в России работает стабильно и с большим запасом прочности, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Владимир Путин во время интервью Павлу Зарубину - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий
Вчера, 22:03
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала