Путин оценил ситуацию в ТЭК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Топливно-энергетический комплекс в России работает стабильно и с большим запасом прочности, заявил президент России Владимир Путин.
- Поврежденные объекты быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы не носят критического характера, отметил российский лидер.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Топливно-энергетический комплекс в России работает стабильно и с большим запасом прочности, заявил президент России Владимир Путин.
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"Все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.