Потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
- Ежемесячная потребность Крыма в энергоносителях составляет 70 тысяч тонн, и на данный момент в Крыму есть запас на несколько дней.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены, заявил президент России Владимир Путин.
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"Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, вот министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Потребности будут обеспечены", - сказал глава государства автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.