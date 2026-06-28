Потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены, заявил Путин

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"Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, вот министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Потребности будут обеспечены", - сказал глава государства автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.