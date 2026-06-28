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ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания поставок, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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22:03 28.06.2026 (обновлено: 22:09 28.06.2026)
ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания поставок, заявил Путин

Путин: средства ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания поставок

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что у России есть средства ПВО.
  • Вопрос заключается в скорости наращивания производства и поставки этих средств в войска или для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Средства ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все эти средства защиты (ПВО - ред.) у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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