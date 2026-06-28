ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания поставок, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что у России есть средства ПВО.
- Вопрос заключается в скорости наращивания производства и поставки этих средств в войска или для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Средства ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все эти средства защиты (ПВО - ред.) у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.