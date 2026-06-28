Агафонов возглавил комиссию по обеспечению участия России в G20

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назначил Дениса Агафонова председателем межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "Группе двадцати".
- Агафонов является начальником экспертного управления президента Российской Федерации и российским шерпой.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил российского шерпу Дениса Агафонова председателем межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "Группе двадцати", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Назначить председателем межведомственной комиссии по обеспечению участия Российской Федерации в "Группе двадцати" начальника экспертного управления президента Российской Федерации, представителя президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", российского шерпу Агафонова Д.В.", - говорится в тексте распоряжения.
Также в состав комиссии вошли посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев, замглавы Минпромторга Алексей Груздев, директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, начальник департамента экспертного управления президента РФ Иван Дроханов, замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев и статс-секретарь замминистра просвещения Андрей Корнеев.
Кроме того, в комиссию вошли замглавы Минсельхоза Максим Маркович, замглавы Минэнерго Роман Маршавин, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин и статс‑секретарь, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.
Также Путин включил в состав комиссии заместителя главы Минприроды России Дмитрия Тетенькина, замминистра финансов РФ Ивана Чебескова, замглавы Минцифры Бэллу Черкесову и заместителя начальника управления президента РФ по внешней политике Алексея Шишаева.