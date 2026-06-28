Агафонов возглавил комиссию по обеспечению участия России в G20

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"Назначить председателем межведомственной комиссии по обеспечению участия Российской Федерации в "Группе двадцати" начальника экспертного управления президента Российской Федерации, представителя президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", российского шерпу Агафонова Д.В.", - говорится в тексте распоряжения.