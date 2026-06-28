Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин указал на необходимость принятия системных мер для стабилизации топливного рынка.
- Системные меры должны включать наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен на топливо.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость системных мер, которые соответствуют масштабам текущих вызовов в обеспечении топливом внутреннего рынка.
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"Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо", - сказал глава государства в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.