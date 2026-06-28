Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка

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"Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо", - сказал глава государства в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.