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Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка - РИА Новости, 28.06.2026
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20:21 28.06.2026
Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка

Путин поручил принять системные меры для ответа на вызовы в обеспечении топливом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин указал на необходимость принятия системных мер для стабилизации топливного рынка.
  • Системные меры должны включать наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен на топливо.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость системных мер, которые соответствуют масштабам текущих вызовов в обеспечении топливом внутреннего рынка.
«
"Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо", - сказал глава государства в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
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