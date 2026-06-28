Путин призвал выдерживать экономически обоснованные цены на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил необходимость системных мер для стабилизации топливного рынка в России.
- Он подчеркнул важность наращивания объема предложения и выдерживания экономически обоснованных цен на топливо, а также сообщил о создании специального штаба для мониторинга ситуации.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о системных мерах по стабилизации топливного рынка в России, отметил необходимость выдерживать экономически обоснованные цены на топливо и наращивать объем предложения.
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"Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо", - сказал президент в ходе совещания в воскресенье.
Он добавил, что для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.