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Путин поручил соблюдать графики поставок топлива для АПК - РИА Новости, 28.06.2026
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19:50 28.06.2026
Путин поручил соблюдать графики поставок топлива для АПК

Путин поручил приложить усилия, чтобы для АПК соблюдался график поставок топлива

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива предприятиям агропромышленного комплекса.
  • Соблюдение сезонных графиков поставок топлива предприятиям АПК, по словам Путина, влияет на урожай.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса (АПК) соблюдались все графики поставок топлива.
"Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай", - сказал Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.
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