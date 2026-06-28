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Путин предложил рассмотреть меры для обеспечения внутреннего рынка топливом - РИА Новости, 28.06.2026
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19:47 28.06.2026
Путин предложил рассмотреть меры для обеспечения внутреннего рынка топливом

Путин предложил рассмотреть дополнительные меры по обеспечению топливом рынка РФ

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин предложил рассмотреть дополнительные меры для стабильного обеспечения топливом рынка России.
  • На совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка планируется обсудить реализацию уже принятых решений в этом направлении.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть дополнительные меры для стабильного обеспечения топливом рынка России.
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"Сегодня в широком составе с участием руководителей ведущих наших энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные решения, которые призваны обеспечить бесперебойное стабильное снабжение топливом граждан и бизнес, предприятий, социально-значимых организаций, а также обсудить, как реализовываются уже принятые решения в этом направлении", - сказал Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.
Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
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