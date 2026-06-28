Путин предложил рассмотреть меры для обеспечения внутреннего рынка топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин предложил рассмотреть дополнительные меры для стабильного обеспечения топливом рынка России.
- На совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка планируется обсудить реализацию уже принятых решений в этом направлении.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть дополнительные меры для стабильного обеспечения топливом рынка России.
«
"Сегодня в широком составе с участием руководителей ведущих наших энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные решения, которые призваны обеспечить бесперебойное стабильное снабжение топливом граждан и бизнес, предприятий, социально-значимых организаций, а также обсудить, как реализовываются уже принятые решения в этом направлении", - сказал Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.