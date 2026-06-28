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Путин назвал частные топливные компании надежными партнерами государства - РИА Новости, 28.06.2026
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19:44 28.06.2026
Путин назвал частные топливные компании надежными партнерами государства

Путин: частные топливные компании показывают себя надежными партнерами страны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
  • Путин заявил, что частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в воскресенье провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
"Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан", - сказал Путин.
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