Путин назвал частные топливные компании надежными партнерами государства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
- Путин заявил, что частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации, заявил президент России Владимир Путин.
"Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан", - сказал Путин.
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