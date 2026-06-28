Путин назвал частные топливные компании надежными партнерами государства

"Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан", - сказал Путин.