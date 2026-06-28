В июле производство топлива должно превысить показатели июня, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
- Президент сообщил, что в июле производство основных видов топлива в РФ должно превысить июньские показатели.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в июле производство основных видов топлива в РФ должно превысить июньские показатели.
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"Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели", - сказал Путин в ходе совещания.