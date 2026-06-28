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В июле производство топлива должно превысить показатели июня, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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19:42 28.06.2026 (обновлено: 19:52 28.06.2026)
В июле производство топлива должно превысить показатели июня, заявил Путин

Путин: в июле производство основных видов топлива должно превысить июньское

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заправка автомобиля топливом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
  • Президент сообщил, что в июле производство основных видов топлива в РФ должно превысить июньские показатели.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в июле производство основных видов топлива в РФ должно превысить июньские показатели.
Путин в воскресенье провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
«
"Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели", - сказал Путин в ходе совещания.
Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Вчера, 19:32
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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