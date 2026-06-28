Путин заявил о сохраняющихся на АЗС очередях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о сохранении проблем на топливном рынке.
- На заправках есть очереди, и не всегда можно найти нужную марку бензина.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Проблемы для автомобилистов и бизнеса на топливном рынке сохраняются, на заправках есть очереди, не всегда можно найти нужную марку бензина, заявил президент России Владимир Путин.
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"Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период", - сказал российский лидер в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.