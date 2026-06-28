Путин заявил о сохраняющихся на АЗС очередях

«

"Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период", - сказал российский лидер в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.