Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о сохраняющихся на АЗС очередях - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 28.06.2026 (обновлено: 21:12 28.06.2026)
Путин заявил о сохраняющихся на АЗС очередях

Путин об очередях на АЗС: проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей на автозаправочной станции "Лето" в Крыму
Очередь из автомобилей на автозаправочной станции Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Очередь из автомобилей на автозаправочной станции "Лето" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о сохранении проблем на топливном рынке.
  • На заправках есть очереди, и не всегда можно найти нужную марку бензина.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Проблемы для автомобилистов и бизнеса на топливном рынке сохраняются, на заправках есть очереди, не всегда можно найти нужную марку бензина, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период", - сказал российский лидер в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.
Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Вчера, 19:32
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала