Путин: Россия рассматривает необходимость запрета на экспорт дизеля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о рассмотрении необходимости введения полного запрета на экспорт дизельного топлива.
- В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия рассматривает необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива", - сказал российский лидер в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.