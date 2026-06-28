Путин: Россия рассматривает необходимость запрета на экспорт дизеля

"Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива", - сказал российский лидер в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.