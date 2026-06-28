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В России запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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19:36 28.06.2026 (обновлено: 19:45 28.06.2026)
В России запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, заявил Путин

Путин: в России запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн.
  • Уровень запасов бензина практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года с небольшим снижением в 4%.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запасы бензина в РФ составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%", - сказал глава государства в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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