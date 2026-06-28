В России запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн.
- Уровень запасов бензина практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года с небольшим снижением в 4%.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запасы бензина в РФ составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%", - сказал глава государства в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.