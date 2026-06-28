Путин: резервы бензина сейчас почти соответствуют уровню прошлого года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что резервы бензина в России практически соответствуют уровню прошлого года.
- На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Резервы бензина в России сейчас практически соответствуют уровню прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года", - сказал Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.