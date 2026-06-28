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Путин потребовал свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты - РИА Новости, 28.06.2026
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19:34 28.06.2026 (обновлено: 19:47 28.06.2026)
Путин потребовал свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты

Путин потребовал свести к минимуму последствия атак ВСУ на гражданские объекты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о необходимости свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам.
  • Глава государства провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
«
"Хотел бы вновь повторить, нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры", - сказал Путин в ходе совещания.
Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Вчера, 19:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссия
 
 
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