Путин потребовал свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о необходимости свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам.
- Глава государства провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
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"Хотел бы вновь повторить, нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры", - сказал Путин в ходе совещания.