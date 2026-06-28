Путин рассказал об использовании мощностей крупнейших российских НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России используются на максимуме.
- По словам президента, задействованы потенциалы средних и малых предприятий, сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России используются на максимуме, заявил президент России Владимир Путин.
"Известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействованы потенциалы средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период", - сказал российский лидер в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.
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