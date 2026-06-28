Путин рассказал об использовании мощностей крупнейших российских НПЗ

"Известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействованы потенциалы средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период", - сказал российский лидер в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.