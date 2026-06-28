Рейтинг@Mail.ru
Киев вербует отщепенцев для диверсий и терактов в России, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 28.06.2026
Киев вербует отщепенцев для диверсий и терактов в России, заявил Путин

Путин: Киев вербует для диверсий и терактов на территории России отщепенцев

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что киевский режим перешел к террористическим методам.
  • По его словам, киевский режим целенаправленно наносит удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также вербует отщепенцев на территории России для совершения диверсий и терактов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киевский режим, отступая на фронте, перешел к террористическим методам и вербует для диверсий отщепенцев на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин, выступая в ходе первого этапа XXIII съезда партии "Единая Россия", отметил, что киевский режим, отступая на фронте, перешел к откровенно террористическим методам.
«
"Как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам, и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов", - сказал президент.
Контртеррористическая операция - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи, заявил НАК
17 декабря 2025, 09:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинЕдиная РоссияВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала