Киев вербует отщепенцев для диверсий и терактов в России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что киевский режим перешел к террористическим методам.
- По его словам, киевский режим целенаправленно наносит удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также вербует отщепенцев на территории России для совершения диверсий и терактов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киевский режим, отступая на фронте, перешел к террористическим методам и вербует для диверсий отщепенцев на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин, выступая в ходе первого этапа XXIII съезда партии "Единая Россия", отметил, что киевский режим, отступая на фронте, перешел к откровенно террористическим методам.
«
"Как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам, и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов", - сказал президент.
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи, заявил НАК
17 декабря 2025, 09:56