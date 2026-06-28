Россия уверенно противостоит попыткам сдержать ее развитие, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что у России есть силы и политическая воля для противостояния попыткам сдержать ее развитие.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. У России есть силы и политическая воля, чтобы противостоять попыткам сдержать ее развитие, в этом ни у кого не должно быть сомнений, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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"Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания партийного съезда.