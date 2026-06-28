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Многие представители ЕР ушли добровольцами на фронт, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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Многие представители ЕР ушли добровольцами на фронт, заявил Путин

Путин: многие представители ЕР, занимающие высокие посты, ушли на фронт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что многие представители партии "Единая Россия", занимающие высокие посты во власти и в бизнесе, ушли добровольцами на фронт.
  • В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многие представители партии "Единая Россия", занимающие высокие посты во власти и в бизнесе, ушли добровольцами на фронт, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
«
"Многие представители партии, в том числе занимавшие и занимающие высокие посты в органах власти, в бизнес-структурах, ушли добровольцами на фронт. А герои-фронтовики пополняют наши ряды, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборах всех уровней", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.
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