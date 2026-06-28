Многие представители ЕР ушли добровольцами на фронт, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что многие представители партии "Единая Россия", занимающие высокие посты во власти и в бизнесе, ушли добровольцами на фронт.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многие представители партии "Единая Россия", занимающие высокие посты во власти и в бизнесе, ушли добровольцами на фронт, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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"Многие представители партии, в том числе занимавшие и занимающие высокие посты в органах власти, в бизнес-структурах, ушли добровольцами на фронт. А герои-фронтовики пополняют наши ряды, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборах всех уровней", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.