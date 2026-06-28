Путин отметил, что от "Единой России" на выборы пойдет много молодых людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил, что среди кандидатов от "Единой России" будет много молодых людей.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что участие в предстоящих выборах от "Единой России" примет большое число молодых людей.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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"Отмечу, что среди кандидатов от "Единой России" будет много молодых людей, представителей поколения, за которым будущее, поколения замечательного. Мы имеем полное право гордиться молодыми людьми нашей страны: это целеустремленные, современные, умные, талантливые юноши и девушки, всем сердцем любящие нашу Родину", - сказал глава государства.
Путин выразил уверенность, что они достойно проявят себя и в ходе избирательной кампании, и в последующей работе, докажут на деле искреннюю преданность Отечеству и верность принципам.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.