Путин отметил, что от "Единой России" на выборы пойдет много молодых людей

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин отметил, что среди кандидатов от "Единой России" будет много молодых людей.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что участие в предстоящих выборах от "Единой России" примет большое число молодых людей.

« "Отмечу, что среди кандидатов от "Единой России" будет много молодых людей, представителей поколения, за которым будущее, поколения замечательного. Мы имеем полное право гордиться молодыми людьми нашей страны: это целеустремленные, современные, умные, талантливые юноши и девушки, всем сердцем любящие нашу Родину", - сказал глава государства.

Путин выразил уверенность, что они достойно проявят себя и в ходе избирательной кампании, и в последующей работе, докажут на деле искреннюю преданность Отечеству и верность принципам.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.