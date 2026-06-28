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Путин назвал суверенитет России и свободу человека тождественными понятиями - РИА Новости, 28.06.2026
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17:16 28.06.2026 (обновлено: 18:43 28.06.2026)
Путин назвал суверенитет России и свободу человека тождественными понятиями

Путин назвал суверенитет России и свободу человека равнозначными понятиями

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал суверенитет России и свободу человека тождественными понятиями.
  • По мнению Путина, единство российского общества может быть построено только на свободе и с опорой на свои обычаи, культуру и историю.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал суверенитет России и свободу человека тождественными понятиями.
Президент в воскресенье принял участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия", в ходе которого он сказал, что для всех государственно мыслящих политиков очевидно, что опора на традиционные ценности - это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское общество.
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"При этом такое единство может быть построено только на свободе, с опорой на свои обычаи, культуру, историю. И эти традиции говорят о том, что человек не может быть свободным, если не свободны его народ, его страна. В этом смысле свобода человека и суверенитет России - понятия равнозначные, тождественные", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что задача состоит в том, чтобы историческая память народа страны и российское мировоззрение во всем его политическом многообразии и самобытности служило развитию страны, укрепляло ее внутреннюю силу.
"В этом залог устойчивости нашей партийной системы, нашей демократии, народовластия, а значит, и всего государства, его суверенитета. Полагаю, что всем участникам избирательной кампании нужно помнить о своей ответственности перед народом и государством", - сказал президент.
Путин напомнил, что в 2026 году "Единая Россия" отмечает свой 25-летний юбилей.
"За четверть века произошло много событий: важных, переломных, действительно исторических. Но главное - крепла сплоченность нашего народа, его стремление и воля возродить страну, ее возможности и перспективы роста, увеличить ее силу", - заключил глава государства.
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