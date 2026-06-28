Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин назвал суверенитет России и свободу человека тождественными понятиями.

По мнению Путина, единство российского общества может быть построено только на свободе и с опорой на свои обычаи, культуру и историю.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал суверенитет России и свободу человека тождественными понятиями.

Президент в воскресенье принял участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии " Единая Россия ", в ходе которого он сказал, что для всех государственно мыслящих политиков очевидно, что опора на традиционные ценности - это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское общество.

"При этом такое единство может быть построено только на свободе, с опорой на свои обычаи, культуру, историю. И эти традиции говорят о том, что человек не может быть свободным, если не свободны его народ, его страна. В этом смысле свобода человека и суверенитет России - понятия равнозначные, тождественные", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что задача состоит в том, чтобы историческая память народа страны и российское мировоззрение во всем его политическом многообразии и самобытности служило развитию страны, укрепляло ее внутреннюю силу.

"В этом залог устойчивости нашей партийной системы, нашей демократии, народовластия, а значит, и всего государства, его суверенитета. Полагаю, что всем участникам избирательной кампании нужно помнить о своей ответственности перед народом и государством", - сказал президент.

Путин напомнил, что в 2026 году "Единая Россия" отмечает свой 25-летний юбилей.