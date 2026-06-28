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Путин назвал условие устойчивости общества - РИА Новости, 28.06.2026
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17:14 28.06.2026
Путин назвал условие устойчивости общества

Путин назвал доверие к демократическим институтам условием устойчивости общества

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что доверие россиян к демократическим институтам является условием устойчивости российского общества.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Доверие россиян к демократическим институтам является условием устойчивости российского общества, заявил президент России Владимир Путин.
"Доверие народа к демократическим институтам – это непременное условие устойчивости и единства нашего общества", - сказал президент, выступая на пленарном заседании первого этапа Съезда "Единой России".
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Вчера, 15:59
 
РоссияВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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