Путин назвал условие устойчивости общества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что доверие россиян к демократическим институтам является условием устойчивости российского общества.
- Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Доверие россиян к демократическим институтам является условием устойчивости российского общества, заявил президент России Владимир Путин.
"Доверие народа к демократическим институтам – это непременное условие устойчивости и единства нашего общества", - сказал президент, выступая на пленарном заседании первого этапа Съезда "Единой России".
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.