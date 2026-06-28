Народное единство сейчас особенно важно для России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что народное единство особенно важно для России сейчас, в эпоху глобальных испытаний.
- Заявление было сделано на съезде партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Народное единство особенно важно для России сейчас, в эпоху глобальных испытаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Оно (народное единство - ред.), повторю, было жизненно важным для нас всегда, во все времена, тем более сейчас, в эпоху глобальных перемен и исторических испытаний", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".