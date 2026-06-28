Путин отметил важность содержательности партийных кампаний на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил, что содержательность кампаний парламентских партий на выборах важна для укрепления стабильности и общественного согласия.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность содержательности кампаний парламентских партий на выборах в России для укрепления стабильности и общественного согласия.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Избирательный процесс - это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия. Здесь очень многое зависит от того, насколько содержательно и конструктивно проведут свои избирательные кампании парламентские партии, и прежде всего - "Единая Россия", - сказал Путин