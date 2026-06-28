Путин отметил важность содержательности партийных кампаний на выборах

"Избирательный процесс - это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия. Здесь очень многое зависит от того, насколько содержательно и конструктивно проведут свои избирательные кампании парламентские партии, и прежде всего - "Единая Россия", - сказал Путин