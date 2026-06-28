Путин попросил сторонников ЕР на всех участках быть рядом с гражданами

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия» и попросил ее сторонников наращивать темп работы и быть рядом с гражданами на всех участках.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил сторонников "Единой России" наращивать темп работы и на всех участках быть рядом с гражданами.

Глава государства выступил на съезде партии " Единая Россия ". Путин поблагодарил ЕР за весомый вклад в развитие страны и большую работу в парламентских органах и системе исполнительной власти.

"И прошу не снижать, а наращивать ее темпы, на всех участках, во всех сферах быть рядом с гражданами нашей страны", - добавил президент.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.