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Путин попросил сторонников ЕР на всех участках быть рядом с гражданами - РИА Новости, 28.06.2026
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17:01 28.06.2026 (обновлено: 17:37 28.06.2026)
Путин попросил сторонников ЕР на всех участках быть рядом с гражданами

Путин призвал сторонников ЕР наращивать темпы работы на всех участках

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия» и попросил ее сторонников наращивать темп работы и быть рядом с гражданами на всех участках.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
  • Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил сторонников "Единой России" наращивать темп работы и на всех участках быть рядом с гражданами.
Глава государства выступил на съезде партии "Единая Россия". Путин поблагодарил ЕР за весомый вклад в развитие страны и большую работу в парламентских органах и системе исполнительной власти.
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"И прошу не снижать, а наращивать ее темпы, на всех участках, во всех сферах быть рядом с гражданами нашей страны", - добавил президент.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.
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