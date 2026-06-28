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Путин отметил важность осознания истинного патриотизма - РИА Новости, 28.06.2026
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16:43 28.06.2026
Путин отметил важность осознания истинного патриотизма

Путин: трудный этап позволил почувствовать понятие "гражданин России"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил, что трудный этап, через который проходит РФ, позволил почувствовать суть понятия «Гражданин России».
  • В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Трудный этап, через который проходит РФ, позволил почувствовать понятие "Гражданин России", сообщил президент Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Мы проходим через трудный этап, но он многому нас научил, позволил почувствовать саму суть понятия "Гражданин России", осознать значимость истинного патриотизма", - сказал Путин на пленарном заседании съезда партии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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