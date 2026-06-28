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Путин назвал преимущества "Единой России" - РИА Новости, 28.06.2026
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16:35 28.06.2026
Путин назвал преимущества "Единой России"

Путин назвал патриотическую солидарность и командный труд преимуществом ЕР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что патриотическая солидарность и командный труд являются преимуществом партии «Единая Россия».
  • Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве в воскресенье.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Патриотическая солидарность и командный труд являются преимуществом партии "Единая Россия", заявил президент РФ Владимир Путин.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье.
"Патриотическая солидарность, слаженный, командный труд, профессионализм и ответственность, близость к людям - вот идеологический фундамент "Единой России", ее главные, неоспоримые преимущества", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания съезда.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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