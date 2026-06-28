Путин назвал преимущества "Единой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что патриотическая солидарность и командный труд являются преимуществом партии «Единая Россия».
- Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве в воскресенье.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Патриотическая солидарность и командный труд являются преимуществом партии "Единая Россия", заявил президент РФ Владимир Путин.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье.
"Патриотическая солидарность, слаженный, командный труд, профессионализм и ответственность, близость к людям - вот идеологический фундамент "Единой России", ее главные, неоспоримые преимущества", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания съезда.