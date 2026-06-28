ЕР призвана защищать Россию от попыток агрессии, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что партия "Единая Россия" призвана защищать страну от попыток агрессии, экспансии и порабощения.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" призвана защищать страну от попыток агрессии, экспансии и порабощения, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Само название "Единая Россия" означает, что она призвана защищать идентичность, традиции, культуру, языки и русского, и всех коренных народов России от любых попыток агрессии, экспансии, порабощения, откуда бы они и под каким бы соусом они ни подавались, и откуда бы они ни исходили", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.