ЕР призвана защищать Россию от попыток агрессии, заявил Путин

"Само название "Единая Россия" означает, что она призвана защищать идентичность, традиции, культуру, языки и русского, и всех коренных народов России от любых попыток агрессии, экспансии, порабощения, откуда бы они и под каким бы соусом они ни подавались, и откуда бы они ни исходили", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.