Путин отметил добрые отношения со всеми политическими партиями в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил добрые и конструктивные отношения со всеми политическими партиями, представленными в Госдуме.
- Путин заявил об этом на XXIII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин отметил добрые и конструктивные отношения со всеми политическими партиями, которые представлены в Госдуме.
"У меня очень добрые отношения, конструктивные, рабочие со всеми фракциями, партиями, представленными в парламенте Российской Федерации", - сказал Путин на XXIII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".