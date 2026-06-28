Путин назвал традиционные ценности фундаментом российского общества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что традиционные ценности являются прочным фундаментом, объединяющим российское общество.
- По словам президента, единство общества может быть построено только на свободе с опорой на свои обычаи, историю и культуру.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Традиционные ценности являются прочным фундаментом, который объединяет российское общество, заявил президент России Владимир Путин.
"Для всех государственно мыслящих политиков очевидно: опора на традиционные ценности - это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское общество", - сказал президент, выступая на пленарном заседании первого этапа Съезда "Единой России".
Путин добавил, что такое единство может быть построено только на свободе с опорой на свои обычаи, историю и культуру.