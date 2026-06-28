Меры для обеспечения безопасности выборов будут предприняты, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил, что будут предприняты все меры для обеспечения безопасности выборов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, и в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все меры для обеспечения безопасности выборов в России будут предприняты, сообщил президент России Владимир Путин.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия ", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

"Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимые поручения на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны", - сказал Путин в рамках пленарного заседания съезда.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.