Путин назвал избирательный процесс проверкой на прочность политсистемы

"Избирательный процесс - это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны", - сказал Путин, пообещав, что конкурентная борьба на предстоящих выборах будет открытой и честной.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.