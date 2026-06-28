Путин призвал обеспечить неприкосновенность российских рубежей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена на долгую историческую перспективу.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Неприкосновенность российских рубежей обязательно будет обеспечена на долгую историческую перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим … неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.
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