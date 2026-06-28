Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил молодых людей с Днем молодежи.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил молодых людей с Днем молодежи, который отмечался в субботу.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
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"Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших молодых соратников и единомышленников с Днем молодежи, который отмечался вчера", - сказал глава государства в ходе своего выступления.