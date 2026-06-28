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Путин поздравил россиян с Днем молодежи - РИА Новости, 28.06.2026
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16:18 28.06.2026 (обновлено: 16:42 28.06.2026)
Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Путин поздравил россиян с Днем молодежи, который отмечался 27 июня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил молодых людей с Днем молодежи.
  • В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил молодых людей с Днем молодежи, который отмечался в субботу.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
«
"Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших молодых соратников и единомышленников с Днем молодежи, который отмечался вчера", - сказал глава государства в ходе своего выступления.
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