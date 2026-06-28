Краткий пересказ от РИА ИИ
- ППутин заявил, что никто никогда не смог избавиться от России и не сможет это сделать в будущем.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ни у кого никогда не получалось избавиться от России, не получится и сейчас, и впредь, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось - не получится и сейчас, не получится и впредь", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда
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