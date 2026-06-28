Ни у кого никогда не получалось избавиться от России, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ни у кого никогда не получалось избавиться от России, не получится и сейчас, и впредь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось - не получится и сейчас, не получится и впредь", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда