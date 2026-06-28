Все стратегически значимые программы будут реализованы, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что все стратегически значимые программы развития России будут реализованы в полном объеме.
- Глава государства назвал приоритетными задачами внутреннего развития России демографию, сохранение традиционных ценностей и повышение уровня жизни всех граждан РФ.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все стратегически значимые программы развития России будут реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
Глава государства назвал приоритетными задачами внутреннего развития России демографию, сохранение традиционных ценностей и повышение уровня жизни всех граждан РФ.
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"Все стратегически значимые программы развития, безусловно, при этом будут реализованы в полном объеме, и все социальные обязательства государство, безусловно же, выполнит", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.